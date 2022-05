In Anlehnung an mein erstes Portfolio DavidM01 ist die Prozentuale Gewichtung der Einzeltitel in diesem Portfolio nicht fest. Die Strategie hinter diesem Portfolio ist folgende: 1. breite Streuung hinsichtlich Branche / Sektor und Länder in Europa 2. Gewichtung: nicht bestimmt 3. Piotroski F-Score min. 4 Punkte (Ausnahme) 4. Bekanntheitsgrad der Titel : min. Mittel