Handelsidee

Der DAX Daytrading Performance Star richtet sich an Risiko bereite Anleger, die von den täglichen Bewegungen des deutschen Leitindex profitieren wollen. Ebenfalls werden in seltenen Situation auch mehrtägige Trades genommen, um von größere Bewegungen zu profitieren. Im Fokus steht, bei erhöhtem Risiko durch Daytrading, jedoch immer die konsequente Absicherung jedes Trades mit einem moderaten Stopp Loss. Pro Trade werden in der Regel maximal 1% des Gesamtkapitals riskiert.



Kennzahlen:

- Durchschnittlich ca. 1% des Gesamtkapitals pro Trade als Risiko

- Haltedauer in der Regel Intraday

- Volumen, Bollinger Bänder, Market Profile und Intermarket Indikatoren als Referenz für Einstieg/Ausstieg

- Trefferquote ca. 65-75%

