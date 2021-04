Innovestment

Handelsidee

Dieses Wikifolio setzt auf innovative Unternehmen, welche Märkte durch disruptive Technologien erobern oder neue Märkte für Produkte schaffen, welche vorher nicht existierten. Es wird auf vernetzte, effiziente, Hightech-Unternehmen mit Potential die Welt zu verändern, gesetzt.



In einer Welt, in der sich technologische Errungenschaften exponentiell häufen, werden Unternehmen erfolgreich sein, welche diese intelligent implementieren um der Menschheit zu nutzen.

Historisch gesehen wurde fast jede Branche mithilfe von disruptiven Technologien optimiert. Wenn man zum Beispiel die Agrarwirtschaft, die Medizin, das Bankenwesen oder die Automobilindustrie der letzten 100 oder 1000 Jahre betrachtet, wird man feststellen, dass sich das Maß an Produktivität eher exponentiell als linear gesteigert hat. Meine Vermutung lautet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch drastischer fortsetzen wird und Unternehmen, welche sich zu langsam anpassen, Bankrott gehen. Auf der anderen Seite werden innovativere Unternehmen profitieren.



Was heute Science-Fiction ist, wird in kommenden Jahre vielleicht schon die Realität darstellen. Gewiss muss differenziert werden, welche Unternehmen auf dem richtigen Weg sind und welche eventuell einer Illusion nachjagen. mehr anzeigen