Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert weltweit in Aktien, welche einen relevanten Anteil ihres Geschäfts in aufstrebenden Märkten erziehlen.



>>> Emerging Markets Quality Growth <<<



Investiert werden soll dabei sowohl in Standardwerte als auch in risikoreichere Nebenwerte, die meines Erachtens das Potential haben, ihre Märkte mit disruptiver Technologie zu verändern. Alle Werte sollten direkt oder indirekt von der Wirtschaft von Schwellenländern profitieren.



Zudem sollen alle Unternehmen einer Fundamentalanalyse unterworfen werden, um jene auszuwählen die meiner Meinung nach das größte Potenzial, die größten Wettbewerbsvorteile und die beste finanzielle Position haben. Dazu soll beispielsweise die EBIT-Marge oder der Verschuldungsgrad untersucht werden und der angenommene inneren Wert einer Aktie über das DCF-Verfahren ermittelt werden.



Ziel ist es, ein konzentriertes Wikifolio mit bis zu ca. 30 Aktien aufzubauen und langfristig zu halten. Fallweise können zwischendurch auch einzelne Titel verkauft werden, falls es meiner Meinung die ursprüngliche Investmentthese nicht mehr Intakt ist. Darüber hinaus können auch weitere Instrumente wie Anleihen oder ETFs genutzt werden. mehr anzeigen