Energy Smart Money EUR

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in Aktien aus Energiesektor (konventionell). Die Allokation erfolgt dabei nach Signalgenerierung auf Basis des Commitment of Traders Reports. Gleichgewichtet aufgenommen werden maximal die fünf Aktien des Sektors mit niedrigen KGVs und gleichzeitig hohen Gewinnen pro Aktie (EPS). Nebenkriterien sind Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Dividendenzahlungen.



Das Wikifolio ist sämtliche Aktien entweder long oder short. Entscheidend ist die Positionierung der Commercials (des Smart Moneys) am Rohölmarkt (WTI), die jeden Freitagabend veröffentlicht wird (gemessen am COT-Index). Ist der COT-Index bullisch, werden fünf Aktien nach obigen Kriterien gekauft, die mit „Strong Buy“ oder „Buy“ gerated sind. Ist der COT-Index bärisch, werden fünf Aktien nach obigen Kriterien verkauft, die mit „Strong Sell“ oder „Sell“ gerated sind. Ist der COT-Index neutral, wird die bestehende Position beibehalten.



Wichtig dabei ist, dass der COT-Index nicht das Handelssignal liefert, sondern lediglich die kommende Handelsrichtung vorgibt. Das Signal ergibt sich im Preischart selbst, nach Unter-/Überschreiten horizontaler Haltemarken.

