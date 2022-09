Gaphalor Investment

Ich bin neu beim Thema Investieren und teste hier ein bisschen aus was funktioniert und was nicht. Meine Strategie ist grundsätzlich der Mix zwischen Rohstoffen und Energie Aktien welche die Basis meines Portfolios ausmachen werden, gemischt mit Innovationspotentialen in allen möglichen Sparten. Dabei fokussiere ich mich auf Unternehmen die ich aus meinem Alltag und Job kenne. Langfristig versuche ich zwischen einer 60/40 bis 70/30 von Rohstoff- zu Innovationsverteilung anzupeilen.