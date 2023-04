Moderne Investments

Hallo liebe Investoren, ich investiere in Aktien mit Wachstumspotenzial, die mindestens fair, wenn nicht sogar günstig bewertet sind. Dabei ist das wichtigste, das Geschäftsmodell! Auf diesem Fundament analysiere ich die Zahlen und stelle eine Prognose für die nächsten Jahre auf. Mein Portfolio ist langfristig angelegt, trotzdem kann es vorkommen das werte verkauft werden aufgrund der Entwicklung des Unternehmens und der Branche. Ich bin zukunftsorientiert und suche qualitativ hochwertige Aktien, in die ich Jahre investiert bleiben will.