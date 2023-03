Tradingideen Deutsche Aktien

Hallo liebe(r) wikifolio Interessent(in), ich freue mich, dass Sie auf mein wikifolio aufmerksam geworden sind. Mit dieser Handelsstrategie möchte ich an kurz- und mittelfristigen Trends partizipieren. Dabei fokussiere ich mich auf den deutschen Aktienmarkt, vorrangig Nebenwerte. Hierbei identifiziere ich Aktien, die ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. In der Regel sollen Aktien gekauft werden die eine relative Stärke in einem Aufwärtstrend bilden. Bei Übertreibungen auf der Unterseite wird versucht antizyklische Käufe zu tätigen. Dabei nutze ich verschiedene Charttechnische Indikatoren, wie z.B. Relationen der verschiedenen SMA's (8. 21. 50. 200 Tage), Bollinger-Bänder, Volumenprofil, MACD oder Unterstützungs- und Widerstandszonen. Neben den Indikationen bilden Unternehmensnews sowie Trends im Gesamtmarkt eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für Käufe- und Verkäufe in diesem wikifolio. Die Haltedauer der Aktien kann zwischen einem Tag und mehreren Tagen variieren, in Ausnahmefällen auch mehrere Wochen (je nach Performance). Verluste sollen hingegen frühzeitig begrenzt werden, sodass ein "Aussitzen" von Verlusten vermieden wird.