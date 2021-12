SGG Buy-and-Hold

Handelsidee

Die Grundlage des Wikifolios ist eine Anlage in kleine, mittlere und große Unternehmen weltweit, dessen Renditeerwartung aufgrund eigener Analyse >10% p.a. entspricht.



Der Verwalter dieses Wikifolios beabsichtigt, mindestens 70% in Aktien zu investieren. Der Rest wird in Cash, Exchange Traded Funds (ETF) und Put- sowie Callhebelzertifikate gehalten bzw. investiert.



Diese Zertifikate dienen als risikoreiche, aber auch vielversprechende Möglichkeit, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird angestrebt, dass das Volumen der Zertifikate einen Wert von 10% des Wikifolios nicht übersteigt.



Bei der Anlage in ETF werden überwiegend Sektorwetten und Nebenwerte behandelt. Solche, die als allgemeine "Welt-" oder "Emerging Markets-ETF" fungieren, werden dabei nicht beachtet.



Der Ersteller wird solche Aktien handeln, die nach einer fundamentalen Analyse eine überdurchschnittliche Marktrendite (<10% p.a.) zeigen könnten. Zur Analyse gehört u.a. die Entwicklung der bisherigen fundamentalen Geschäftsentwicklung, die Betrachtung der Bilanz unter verschiedenen Kennzahlen und einer Branchenbewertung.



Bei Zertifikaten werden kurzfristige Kurssteigerungen bzw. Kursverfälle antizipiert. Diese werden u.a. nach einer risikobasierten Chartanalyse ausgewählt.



Die Haltedauer der Aktien und ETF wird im überwiegenden Maße mindestens 3 Jahre betragen. Bei Zertifikaten strebt der Ersteller eine kurzfristigere Haltedauer von mindestens einem Tag bis 3 Monaten an.



Für die Analyse nutzt der Verfasser die Geschäftsberichte der jeweiligen Unternehmen, verschiedenste Informationsportale und Analystenmeinungen internationaler Investmentbanken. Komplexe Berechnungen werden für die Ermittlung eigener Kursziele und Renditeerwartungen durchgeführt.