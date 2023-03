Dieses Musterdepot soll ein relativ felxibles Trading widerspiegeln. In Ausnahmefällen kann somit auch in höchstspekulative Anlagezertifikate oder Hebelprodukte investiert werden. Die Handelsidee soll vorwiegend aus dem Investment in einzelne, breit gestreute Value-Aktien, überwiegend von deutschen und US-Unternehmen bestehen. Es soll long oder short gehandelt werden können. Cash soll in meines Erachtens möglicherweise risikoärmeren ETFs/ETCs geparkt werden. Bei sehr hohen Aktienkursen soll auf bis zu ca. 100% auf diese ETFs/ETCs sowie auf die sowie short-Positionen umgeschichtet werden, während bei meiner Meinung nach niedrigen Aktienkursen günstig long eingekauft werden soll. Die Auswahl der investierten Value-Titel aus den großen Indizes soll im Wesentlichen durch elementare Fundamentalanalyse erfolgen. Auf der Basis grundlegender technischer Analyse soll danach versucht werden, die ermittelten Titel gemäß den Grundregeln von Graham und von der DowTheorie günstig zu erwerben und teurer zu verkaufen. Die Idee lautet, meiner Meinung nach unterbewertete Produkte zu kaufen und meiner Meinung nach überbewertete Produkte zu verkaufen. Aus Sicht der technischen Analyse soll hier die Umkehr von Trends im Fokus liegen. Die Haltedauer kann in Einzelfällen sehr kurz sein, ist aber zumeist mittel- bis langfristig orientiert. Die Investitionsquote kann sich zwischen 0 und 100 Prozent bewegen.