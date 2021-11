Handelsidee

In diesem Wikifolio soll überwiegend in Aktien aus Europa und den USA investiert werden, die Besonderheiten haben. Diese Besonderheiten können z.B. Turnarounds, Untervalued, Microcaps, Short squeeze und sonstige Spekulationen sein. Es wird dabei auch in Aktien investiert, die erst seit Kurzem an der Börse gehandelt werden (auch IPOs).



Die Aktien werden nach eigener fundamentalen Analyse ausgewählt. Diese beinhaltet sowohl Elemente der Globalanalyse (z.B. Konjunkturverlauf, Zinsentwicklung, Inflation), als auch der Branchenanalyse (z.B. Marktstruktur / Wettbewerbsumfeld, staatliche Eingriffe) und der qualitativen Unternehmensanalyse (im Wesentlichen: Kennzahlen).



Anlagenhorizont: überwiegend kurz- bis mittelfristig. mehr anzeigen