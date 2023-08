Turnaround-Opportunities

Es soll in Unternehmen investiert werden, deren geschäftliche Entwicklung an einem positiven Turnaround steht. Also bisher oder aktuell negative Ergebnisse erzielen durch eine Neuausrichtung, veränderte Strategie oder Marktänderungen wieder profitabel werden. Ausgewählt werden nur Aktien. Kriterium ist unter anderem das Vorhandensein einer Turn-Around-Situation (negative Ergebnisse in der Vergangenheit) und ein aktueller Kurs der maximal 25% vom 52-Wochen-Tief entfernt ist.