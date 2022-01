Best Outperformers-aktien global

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll ein breit gefächertes Aktienportfolio globaler Champions für eine deutlich überdurchschnittliche Rendite sorgen.

Es werden ausschließlich seit langem bewährte Einzeltitel ausgewählt, die historisch betrachtet ihre Benchmark in allen mittel- und langfristigen Zeiträumen geschlagen haben, und die sich auch insbesondere in Krisenzeiten als robust erwiesen haben.

Ein klares Ziel, neben der überdurchschnittlichen Rendite, ist eine möglichst geringe Volatilität und ein überschaubares Risiko.

Die Positionen sollen überwiegend langfristig gehalten werden.

Nach dem Prinzip "kaufe eine Aktie, aber heirate sie nicht" werden bei Bedarf Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen.

Eine Beimischung von wenigen ETF z.B auf besonders erfolgreiche Aktien-Indizes ist möglich.

In Krisenzeiten kann der Cash-Anteil deutlich erhöht werden.

