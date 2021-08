Wurm World Treasury

Handelsidee

"Ein Optimist ist ein Mensch der die Dinge nicht so tragisch nimmt wie sie sind." - Zitat: Karl Valentin



Es wird hauptsächlich in Aktien und ETF´s investiert.

A kleiner Zock is ab und an auch dabei. (News Trading, Chart & Fundamental Analyse)



Bestimmte Märkte und Sektoren werden von mir tagtäglich beobachtet und analysiert.

Interessen für Investitionen in der Zukunft.

Länder: China, Japan, Indien, Africa. (Generell Emerging Markets)



Expertise in Branchen und Sektoren:

- Medien (Film, TV, Kino, Musik)

- Kryptowährungen (Blockchain)

- Gaming (VR / AR / MR / Online, AI)









