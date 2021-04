Handelsidee

Das wikifolio "ETF-basierend" besteht aus 15 ETF's die versuchen, nahezu den gesamten Weltmarkt abdecken. Zusätzlich sind 4 Index-Zertifikate enthalten.

.

.

Ausschließlich Top-ETF's und Zertifikate. Es wurde u.a. ausgewählt anhand der annualisierter 1-Jahres Performance aus den Daten der bis zu max. letzten 10 Jahren. Weitere Auswahlkriterien waren u.a. das Morningstar Rating und das Scope Fondsrating.

.

Keine Übergewichtung von bestimmten Regionen. Die 3 größten Regionen sind die USA (ca. 37,492%), Deutschland (ca. 28,749%) und Japan (ca. 8,349%).

.

Keine Übergewichtung bestimmter Sektoren. Die 3 größten Sektoren sind Konsumgüter (zyklische + nicht-zyklische) (ca. 19,204%), IT (ca. 18,459%) und Industrie (ca. 15,1735%)

.

Das wikifolio ist in keiner Hinsicht gehebelt, eine 1:1 Partizipation am Markt ist wichtig, um überproportionalen Kursschwankungen entgegen zu wirken.

.

Die Index-Zertifikate dienen der relevantesten Abdeckung des Edelmetall-Sektors. (Gold, Palladium, Platin, Silber)

.

Eventuell wird in Zukunft ein Bitcoin-Zertifikat dem wikifolio hinzugefügt, wenn sich $BTC als eine bewährte Anlagemöglichkeit zeigt und nicht nur ein vorübergehender Hype ist. Es wäre dann ungefähr gleich gewichtet wie ein Edelmetall (ca. 2,5%). Die Mittel davon kämen aus dem Cash-Bestand, welcher dann auf annähernd 0% sinken würde.

.

Weder Derivate, noch Optionen o.ä. sind im wikifolio enthalten.

.

.

.

.

Alle Angaben ohne Gewähr und Garantie. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die der Zukunft. Keine Kaufempfehlung. mehr anzeigen