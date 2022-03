Global Equity Selection

Handelsidee

Das Portfolio soll sich aus globalen Aktien zusammen setzen. Im Vordergrund stehen hochwertige Aktien mit solider Bilanz, hohem Cashflow und starkem Geschäftsmodell. Beabsichtigt ist eine langfristige Anlage in Unternehmen mit einem langfristig orientierten starkem Management. Für die Fundamentalanalyse sollen übliche Kennzahlen wie Umsatz-, EBIT-Entwicklung, Verschuldungsgrad, Free Cashflow und Margenentwicklung betrachtet werden. Darüber hinaus sollen die Unternehmen anhand von Multiplikatoren- und Discounted Cashflow-Modellen auf ihre Bewertung überprüft werden. Durch Einzeltitelselektion soll hierbei in Unternehmen mit den besten Zukunftsaussichten in interessanten Branchen investiert werden. Das Portfolio sollte grundsätzlich aus mindestens 20 Titeln bestehen um eine gewisse Diversifikation zu erreichen. Jedoch soll das Portfolio konzentriert bleiben um alle Positionen optimal beobachten zu können und um eine überdurchschnittliche Performance zu ermöglichen. Daher sollten sich mittelfristig nicht mehr als ca. 40 Unternehmen im Portfolio befinden. Als Beimischung können auch sämtliche ETFs und Fonds genutzt werden. mehr anzeigen