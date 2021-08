ARAMGR INV3 ENZU

Handelsidee

Es wird hier mit Schwerpunkt in Titel rund um das Thema Energie investiert. Egal ob die Unternehmen aktiv sind z.B. in den Bereichen: Windenergie und Photovoltaik, Kernkraft, Erdgas, Mineralöl, Steinkohle oder auch Wasserstoff.



Hauptschwerpunkt bilden aber die Zukunftsenergien: Windenergie und Photovoltaik und Wasserstofferzeugung.

Wobei sich wohl noch weitere zukunftsträchtige Energieträger/Energiebereiche in den nächsten Jahren als Ersatz für die fossilen Brennstoffe und Abkehr von der Atomenergie herausbilden werden. Diese Bereiche sind dann gleichfalls ein Investitionsziel.



Die Marktkapitalisierug spielt hier keine Rolle. Trendaktien sind genauso interessant wie Dividendenpapiere.

Das Risiko sollte mit einer Diversifikation der Aktientitel reduziert werden können. Tradingansätze werden bei ausgewählten Titeln eingesetzt.



Langfristige Ausrichtung des Portfolios : stak renditeorientiert

