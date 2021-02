ARKK - ARK Innovation ETF KLON

Handelsidee

Dies ist ein 100% Klon mit vollständiger Replikation des ARKW von ARK Invest (ARK Next Generation Internet ETF). Die Performancegebühr beträgt niedrige 5% (=Mindestgebühr).



Dieses Wikifolio ist eines der offiziellen Gruppen-Wiki der Gruppe "ARK Invest - Active ETF Deutschland Community" auf Facebook mit aktuell über 1.700 Mitgliedern. Die anderen ARKs werden ebenfalls als Wikifolios folgen!



Original-Info von ARK Invest (übersetzt):



ARK definiert "disruptive Innovation" als die Einführung eines technologisch aktivierten neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung, die möglicherweise die Funktionsweise der Welt verändert.



Zu den Unternehmen innerhalb von ARKK zählen Unternehmen, die auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung in den Bereichen DNA-Technologien („Genomische Revolution“), industrielle Innovationen in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung angewiesen sind oder von diesen profitieren. Industrielle Innovation), die verstärkte Nutzung gemeinsamer Technologien, Infrastrukturen und Dienste (Internet der nächsten Generation) sowie Technologien, die Finanzdienstleistungen effizienter machen (Fintech-Innovation).



ARKK ist ein aktiv verwalteter ETF, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er unter normalen Umständen hauptsächlich (mindestens 65% seines Vermögens) in in- und ausländische Aktien von Unternehmen investiert, die für das Anlagethema des Fonds, disruptive Innovation, relevant sind.