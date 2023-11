Ausgewogenes Portfolio

Die Handelsidee basiert darauf, stark unterbewertete Unternehmen zu finden, die meiner Meinung nach enormes Potenzial haben und dies in der Vergangenheit auch schon gezeigt haben. Ich beabsichtige hauptsächlich europäische und amerikanische Aktien zu handeln. Es sollen nur Werte in Frage kommen die in den letzten Monaten von einem starken Kursrutsch betroffen waren, aber über ein funktionierendes Geschäftsmodell und Zukunftspotenzial verfügen. Die durchschnittliche Haltedauer soll zwischen mehreren Monaten und 3 Jahren liegen. Für die Entscheidungsfindung benutze ich hauptsächlich Informationen aus dem Internet.