ROBOT BIG SHORT wählt hier die besten Aktien, aus 15.000 Auslandsaktien (welche an deutschen Börsen gehandelt werden) aus, die sich, langfristig gesehen, in einem Down-Trend befinden und shortet sie. ROBOT BIG SHORT wird jede einzelne Position so lange wie möglich halten, so lange sie langfristig gewinnerzielend ist. Programm: ROBOT BIG SHORT Aktiviert: 01.11.2022