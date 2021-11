Bumsbuden Extraodinaire

Handelsidee

Diese Wikifolio soll immer mind. 10 der am meisten aufgepumpten Deutschen Aktien enthalten. Das Ziel ist es soviel und so schnell wie möglich das Startkapital zu auf nahe 0 zu reduzieren.



Von einer Investition in diese Werte wird explizit abgeraten. Vermutlich ist auf mittlere Sicht eine Shortposition sinnvoller, allerdings kann kurzfristig bei diesen werten sehr viel passieren, in jede Richtung.

