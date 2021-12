Chancenkenner

Handelsidee

Da ich mich im Bereich von Technologie meines Erachtens gut auskenne, da ich selbst als Data-Engineer arbeite habe ich mich entschlossen Firmen bei denen ich ein hohes Potential sehe in einem Wikifolio zusammenzufassen. Mein Stock Picking basiert auf Fundamentale Analyse der einzelnen Firmen. Besonders stehen Firmen im Fokus, deren Aufwandskennzahlen, wie Personal- oder Martial- quote nicht mit dem Umsatz skalieren und somit langfristig zu einem höheren EBIT führen. Diesen Vorteil haben vor allem Firmen im Bereich der Technologie oder Platformen.



Die Technology Branche und speziell die einzelnen Firmen können starken Kursschwankungen unterliegen. Das Risiko wird dadurch abgefangen, dass immer mindestens 10 Firmen im Wikifolio sind. Zudem können ausgewählte ETF-Indizes in Frage kommen. Verkaufszahlen und Quartalsberichte sind besonders zu berücksichtigen.



Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen.