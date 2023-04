CH European Equities

Europäisches Aktienportfolio basierend auf fundamentaler Aktienanalyse. Zusammensetzung mehrheitlich aus Large Caps in Europa exclusive UK. Diversifikation anhand von unterschiedlichen Sektoren.. Die Auswahl der Aktien erfolgt mehrheitlich basierend auf Quality Growth Kriterien. D.h. Unternehmen die gewisse Wachstumskriterien in der Top Line & Bottom Line erfüllen, die über einen hohen Free Cash Flow verfügen, über eine hohe Profitabilität, einen geringeren Verschuldungsgrad aufweisen, oder sich durch Ihr Geschäftsmodell und Marktpositionierung einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben. Da Unternehmen mit diesen Qualitäts- & Wachstumskriterien üblicherweise zu höheren Bewertungen am Markt gehandelt werden, liegt der Focus auf Aktien die keine Exorbitanten Bewertungen im Verhältnis zur Peer Group, dem Sektor oder Markt aufweisen. Die Portfoliokonstruktion beschränkt sich auf ca. 30 Einzeltitel die in etwa bei der Initiierung gleichgewichtet sind.