Kinder und Enkel

Handelsidee

Die Idee entstand während eines "Stammtisch" befreundeter Väter, die das gemeinsame Ziel verfolgen, bei ihren Kindern das Interesse am Aktienmarkt zu wecken.



Es wird ein Portfolio mit hauptsächlich europäischen und US-amerikanischen Unternehmensbeteiligungen erstellt, deren wirtschaftliche Betätigung relativ unbeobachtet von den renommierten Analysten stattfindet. Aufgrund ihrer verhältnismäßig geringen Marktkapitalisierung (30 - 250 Mio. US$) handelt es sich um die „kleineren Fische“. Die Auswahl geeigneter Kandidaten soll auf Basis ihrer fundamentalen Daten erfolgen. Sie soll quartalsweise stattfinden und wird gegebenenfalls Korrekturen in Form von Ver- bzw. Zukäufen zur Folge haben.



Da wir unsere Sprösslinge neben der Wissensvermittlung zur eigenen Investition motivieren, ergibt sich ein Anlagehorizont von 10 - 15 Jahren.

Idealerweise - so unsere Hoffnung - haben sie dann, mit dem Start ins eigene Berufsleben ausreichende Erfahrungen gesammelt, um selbstständig (erfolgreich) tätig zu werden. mehr anzeigen