Handelsidee

Das Wikifolio handelt mit Aktien aus allen Bereichen, die eine hohe Performance auszeichnet. Dabei investieren wir in Unternehmen mit einem hohen Innovationspotential, welche auch bestehende Märkte völlig verändern können.

Future_MIB_21 investiert in Aktien aus aller Welt mit maximal 12,5% in einzelne Werte.

Aktives Portfoliomanagement mit einer langfristigen Ausrichtung. mehr anzeigen