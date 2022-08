TNT Global Dividend and Value

Dieses Wikifolio TNT Global Dividend strebt eine Veranlagung in globale Unternehmen mit Schwerpunkt Dividendenstrategie. Der Veranlagungszeitraum in diesem Wikifolio ist mittel- bis langfristig. Dividendenrendite nachhaltig USD EUR Value Aktien Technische Analyse, fundamentalanalyse weltweit geringe Schwankungen, niedrige Volatilität Die Cashquote wird in etwa max. 10 % betragen, in Ausnahmefällen kann die Cashquote auf bis zu 30 % erhöht werden.