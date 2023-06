Strategisches Sektorportfolio

Meine Portfoliostrukturierung unterscheidet sich von herkömmlichen Ansätzen. Anstatt mich nur auf bestimmte Aktien oder Werte zu konzentrieren, analysiere ich sorgfältig die globale Situation und verfolge Kapitalflüsse. Durch diesen Ansatz reduziere ich meine Abhängigkeit von der Auswahl einzelner Aktien und zeige, dass es besser ist, die richtigen Branchen oder Sektoren zu identifizieren. Mein Fokus liegt darauf, in allgemeine Entwicklungen zu investieren, anstatt mich ausschließlich auf einzelne Investments zu verlassen. Mein Ziel ist ein stressfreies und dennoch aktives Portfolio-Management, bei dem ich bei Bedarf handle und mich nicht von kurzfristigen Marktentwicklungen und Schwankungen beeinflussen lasse, solange das Setting stimmt. Konträre Value-Investments sind ein Schwerpunkt meines Portfolios. Mein Fokus liegt auf weltweitem Value-Investing und essenziellen Ressourcen und Sektoren wie z.B. Energie. Meine Anlagestrategie basiert auf einem Rotationsmodell. - Unterbewertete Aktien und Sektoren halten, bis die Bewertung nicht mehr stimmig ist. - Turnaround Kandidaten innerhalb unterbewerteter Sektoren. Ich halte in der Regel kein Cash, da es in Zeiten hoher Inflation unattraktiv ist. Mein Ziel ist eine überdurchschnittliche Performance über einen Zeitraum von 3-5+ Jahren. Ein effektives Money-Management-System hilft mir, die Positionsgrößen entsprechend dem akzeptierten Verlust zu steuern und Drawdowns gering zu halten.