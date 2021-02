Handelsidee

Hallo zusammen,



Das Wikifolio "Growth High Potentials" fokussiert sich auf wachstumsstarke Aktien, die einen intakten langfristigen Aufwärtstrend aufweisen.

Enthalten sind Unternehmen, die für ihren Sektor überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten und Bruttomargen haben. Hierbei wird insbesondere auf folgende Kennzahlen geachtet:

- Quartalsweise Umsatzwachstum (Year over Year)

- Quartalsweise Gewinnwachstum (EPS, Year over Year)

- Umsatzbedingte Liquidität (Current Ratio)

- Bruttomarge (ttm)



Unternehmensgrößen der Wertpapiere des Wikifolios:

Unternehmen mit verschiedener Marktkapitalisierung (>1$ Mrd.), die hohe Wachstumsraten, ein vielversprechendes Geschäftsmodell und ein talentiertes Management haben.



Fokusmärkte:

Vorwiegend USA. Auch möglich sind Asien und europäische Nebenwerte mit Wachstumspotenzial.



Anlagehorizont:

Die Haltedauer pro Wertpapier soll im Rahmen von mehreren Monaten bis Jahre sein, aktives Trading wird nicht verfolgt.



Kaufzeitpunkte:

Es wird kein aktives Timing betrieben. Bevorzugte Kursverläufe und Käufe nahe am All-Time-High sind aber eher die Regel, weniger die Ausnahme:)



Bewertung:

Es wird nicht auf Aktien nur aufgrund einer zu hohen Bewertung im klassischen Sinne (z.B. hohes KGV) verzichtet. Für Wachstumsaktien geeignete Parameter (z.B. PEG-Ratio) wird zwar beachtet, ist aber kein kritisches Kriterium.



In diesem Sinne; Let's get rich! mehr anzeigen