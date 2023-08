ML STEP BY STEP

Dieses wikifolio soll überwiegend in nationale und internationale ETFs in verschiedenen Bereichen sowie auch in Hebelprodukte investieren - überwiegend bezogen auf diverse Indizies.. Die Gewichtung kann jederzeit variieren. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz- bis mittelfristig sein. Die Haltedauer soll überwiegend einige Minuten oder Stunden betragen, ggf. aber auch - je nach Produkt, einige Tage oder Wochen. Die Auswahl der Werte soll teilweise aufgrund der Charttechnik und dem allgemeinen Marktumfeld getroffen werden. Ziel soll der Werterhalt und ein angemessener Inflationsausgleich sein.