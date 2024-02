Portfolio Growth medium term

Portfolio von Wachstumsaktien. Diese müssen eine etablierte Wachstumsstory haben. Zusätzlich wird die Auswahl anhand von mittelfristigen technischen Indikatoren abgesichert und regelmäßig überprüft. Anlage Horizont sind hier Monate und nicht Jahre. Anlageuniversum sind etablierte Wachstumstitel, aber keine ausgesprochenen Nebenwerte. Es wird nicht in gehebelte Produkte investiert. In unklaren Marktphasen kann in Cash oder ETFs ohne Hebel investiert werden.