Penny Stock Horizon

Handelsidee

In diesem Wikifolio ist es geplant, in meiner Ansicht nach sogenannte Pennystocks und Wachstumsaktien (Growth) zu investieren. Meiner Meinung nach, sind alle Aktien die einen Wert von unter 10 Euro je Aktie haben oder eine aktuelle Marktkapitalisierung unter 5 Mrd. aufweisen, Pennystocks. Wachstumsaktien definiere ich persönlich danach, dass das Unternehmen bzw. die Aktie sehr schnell an Wert gewinnt auch wenn das Unternehmen dabei noch keinen Gewinn erzielt oder Dividenden zahlt. In diesem Portfolio soll nur in Aktien investiert werden. Da für mich bei diesen Aktienarten eine Entscheidungsfindung nur schwer mit den traditionellen Analysemethoden erarbeiten lässt, verlasse ich mich voll auf das News- und Flowtrading. Gibt es meines Erachtens relevante Nachrichten zu den Unternehmen bzw. Aktien soll gehandelt werden. z.B. Auftragseingänge, Geschäftszahlen, Analystenkommentare und Nachrichten der Geschäftsführung. Einzelne Positionen können äusserst kurz gehalten werden. Überwiegend sollen die Positionen jedoch mittel- bis langfristig gehalten werden. mehr anzeigen