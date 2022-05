T.E.A.M. Toll Ein Anderer Machts

Die Handelsidee ist ganz einfach, das Wiki soll darstellen ob ein valider Ansatz als Strategie sein kann sich 100% auf Empfehlungen aus Finanzportalen, Gruppen, Foren oder auch Blogs zu fixieren. Die Auswahl wird von mir persönlich gemacht, ich verfolge diverse Blogs und Portale und habe auch schon selber Ideen hierfür übernommen. Jede Position wird mit einem Kommentar mit Quelle und kurzer These oder am besten Link eröffnet, gibt die Quelle auch Ausstieg Szenarien wieder wird sich blind an diese gehalten, es darf investiert und auch getradet werden, die Anzahl ist auch nicht begrenzt, allerdings finde ich mehr wie 50 Positionen wieder etwas schwer zu tracken eine gewisse Diversifikation sollte aber natürlich trotzdem da sein. Bei bezahlten Inhalten gebe ich freilich nur wenige Infos um kein Copy Right oder sonstigen geistlichen Rechte zu verletzen. Es soll nicht Ziel des Wikis sein bestimmte Quellen zu diskreditieren sondern es soll nur aufzeigen ob ein Investmentstil mit annähernd 0 Eigenbeschäftigung eine Rendite erwirtschaften kann.