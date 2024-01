CFI Value and Growth Investments

Ziel Langfristiges Kapitalwachstum mit akzeptabler Volatilität unter Vermeidung hoher Spekulationsrisiken Konzept der In-/Desinvestition-Entscheidungsfindung Das Portfolio "CFI Value und Growth Investments" konzentriert sich auf mittel- und langfristige Investments in hauptsächlich Aktien, teils auch ETF. Durch kontinuierliche Beobachtung der Marktgeschehnisse und -trends werden im wöchentlichen Rhytmus Kanidaten identifiziert zu denen im ersten Schritt diverse Kennzahlen ermittelt werden (z.B. KGV und EPS Schätzungen, Wachstumsziele, Beta, Analysten-Kursziele, etc.). Nach Auswertung weiterer Recherche werden zu den Kandidaten in einer eigens entwickelten Datenbank mit eingebundener API-Schnittstelle weitere Kennzahlen errechnet. Zusammen mit dem daraus kalkulierten Kursziel enstehen In- bzw. Desinvestitionsvorschläge. Diese Vorschläge werden mit der übergreifenden Anlagestrategie sowie den bereits bestehenden Portfoliopositionen abgeglichen und die Anlageentscheidung getroffen.