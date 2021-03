Rule 1 Quant Investing

Handelsidee

Der Ursprung der Handelsidee kommt aus dem Value Investing nach der Munger/Graham/Buffett Schule. Allerdings sind nicht nur Value Titel der Fokus des Investments sondern auch Growth Titel wenn diese die Value Kriterien erfüllen. Der Ansatz erfolgt nach strikten Macro Indikatoren die die Investmentgröße des Portfolios bestimmen. Es werden hauptsächlich Titel ausgewählt die eine Margin of Safety haben, d.h. eine solide fundamentale Grundlage, damit grosse Drawdowns vermieden werden. Der Fokus besteht darin in Werte zu investieren um mit ihnen zu wachsen und diese langfristig zu halten. Hebelprodukte werden zur Performanceoptimierung und Absicherung benutzt. Es wird kein zusätzlicher Hebel eingesetzt.