wahrewerteblog

Wir wollen ganz langfristig in WahreWerte investieren. Was sind WahreWerte? Aktien mit Stehvermögen, die nicht gleich umfallen, wenn das Klima rauer wird. Ihre Qualität als Dauerläufer stellen sie schon lange unter Beweis. Ihre Pluspunkte: Sie vertreten starke Marken und gute Geschäftsmodelle, die auch in Krisen funktionieren. Außerdem haben die Unternehmen wenig Schulden, aber um so mehr Eigenkapital. Auch Gold ist ein WahrerWert. Ihm vertrauen die Menschen seit Ewigkeiten. Sein Wert ist deshalb über Jahrtausende stabil geblieben. Sind WahreWerte nachhaltig? Unbedingt! Denn zur finanziellen Nachhaltigkeit wie beschrieben gehört ein verantwortungsvoller Umgang mit Umwelt, Sozialem und mit ethischen Aspekten. Eine gute Unternehmensführung ist ebenfalls wichtig. Nur wer auch in diesen Kriterien punktet, kann auf Dauer finanziell stark sein. Deshalb sind für uns zum Beispel Waffenhersteller und Erdölunternehmen tabu, aber auch viele andere Firmen. Wir checken bei unseren Werten stets, ob sie den wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien nicht widersprechen. Dazu holen wir uns Informationen bei der Steyler Ethik Bank ein, die auf nachhaltige Geldanlage spezialisiert ist. Für wen sind WahreWerte? Besonders für junge Leute, wie oben erwähnt, für alle anderen aber genauso. Denn unser ganzes Finanzsystem ist so fragil, dass es bereits in absehbarer Zeit zusammenbrechen könnte. Warum das so ist, beschreibt Raimund Brichta im Buch „Die Wahrheit über Geld“. Die Finanzkrise hat uns einen Vorgeschmack auf einen solchen Kollaps gegeben. WahreWerte sollten also auch eine Systemkrise überstehen!