Handelsidee

In Anlegerkreisen ist "Metaverse" aktuell in aller Munde. Der Begriff stammt aus dem Science-Fiction-Roman "Snow Crash" (1992) und bezeichnet dort eine virtuelle Realität, in der Menschen als dreidimensionale Avatare miteinander interagieren. Erste Versuche der praktischen Umsetzung gab es schon vor rund 20 Jahren: "Second Life" war schon damals ein voller Erfolg aber aus heutiger Sicht seiner Zeit noch etwas voraus. Heute bieten sich dank des technologischen Fortschritts ungeahnte Möglichkeiten, realistische virtuelle Welten zu erschaffen, in denen künftig gearbeitet, gelernt, gespielt, eingekauft, kreiert oder einfach nur mit Freunden abgehangen werden kann. Nicht wenige Experten halten "Metaverse" für einen künftigen Multi-Billionen-Markt!



Der Begriff Web 3.0 wird geprägt sein durch einen verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning. Unter anderem soll dies das Ende der Plattformökonomie einläuten und wirkliche Dezentralität schaffen. Grundbausteine hierfür sind die Blockchain- und Kryptowährungs-Technologie. Kaum eine Branche wird sich künftig diesem Trend entziehen können.



Ähnlich wie bei der Entwicklung des Internets 1.0 ist es auch beim Web 3.0 heute noch nicht abschätzbar, wer schlussendlich das Rennen machen wird. Werden es die derzeitigen Internet-Giganten wie Apple oder Alphabet sein, oder tauchen plötzlich ganz neue Protagonisten auf, die aktuell noch im Schatten der Großen stehen oder vielleicht heute noch gar nicht gegründet sind?



Da diese Frage derzeit noch nicht beantwortet werden kann, ist das wikifolio "Zukunft Metaverse und Web 3.0" mit rund 100 Positionen sehr stark diversifiziert. Überdies wird ein gleichgewichteter Investmentansatz verfolgt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Titel erfolgt unabhängig von der Marktkapitalisierung. Damit stellt das wikifolio eine hochinteressante Möglichkeit dar, bei der weiteren Entwicklung von Metaverse und Web 3.0 ganz vorne mit dabei zu sein. mehr anzeigen