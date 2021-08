100 Prozent Rohstoffe

Handelsidee

Schon einmal vor dem Regel gestanden und überlegt, ob du Vitamin B, C etc. oder Zink oder Kalium oder Magnesium Tabletten brauchst? Und warum zur Hölle keine Tablette und kein Brausepulver einfach alles Wichtige abdecken?! Alles muss man extra kaufen ...

Genauso ist es mit Rohstoffen. Welchen Rohstoff kaufen um beim nächsten Aufschwung dabei zu sein? Viele ETF und Fonds kombinieren manche zu Gruppen wie Vitamintabletten, aber keiner hat alles im Gepäck. Deshalb gibt es hier das all in one 100% Rohstoffe Paket, ohne dabei Unternehmen beizumischen.



Ein Argument für die Rohstoffinvestition ist der Vorteil der Diversifikation. Sie weisen gegenüber Anleihen und Aktien eine nahe null oder sogar entgegengesetzte Korrelation auf. Durch die Aufnahme von Rohstoffen kann man bei sinkenden Aktienkursen von steigenden Rohstoffwerten profitieren und auch vom Anstieg der Inflation direkt profitieren.



Im Paket enthalten:

Aluminium

Baumwolle

Brent öl

Crypto Basket (Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos)

Edelmetalle

Energie

Gas

Getreide

Gold

Heizöl

Kaffee

Kakao

Kupfer

Lebendvieh

Magerschweine

Mais

Mineralöl

Nickel

Orangensaft

Palladium

Platin

Silber

Sojabohnen

Sojabohnenöl

Weizen

WTI

Zink

Zucker mehr anzeigen