Handelsidee

Das wikifolio "Leveraged 120 Strategie USA" soll eine langfristige Strategie mit regelmäßigem rebalancing verfolgen. Dabei wird versucht mithilfe von gehebelten (daily leveraged) ETFs/ETPs langfristig den Markt zu schlagen.



Handelsidee und Portfolio-Strategie:

Ausgehend von einem klassischen 60/40 Portfolio (60% Aktien 40% Bonds) soll versucht werden mithilfe von daily leveraged ETFs/ETPs die Performance langfristig zu steigern. Dabei wird der Aktien-Anteil 2x skaliert und der Bond-Anteil oder Defensiv-Anteil bis zu 3x. Ein übergewichten des Bond-Anteils soll die hohe Volatilität des Aktien-Anteils ausgleichen. Durch die schwache Korrelation zwischen Aktien und Devensiv-Anteil soll ein ausbalanciertes Portfolio entstehen das in verschiedenen Börsenphasen profitieren kann.



Asset Allocation:

- 60% Aktien Schwerpunkt USA, 2x leveraged für 120% Aktien-Exposure

- 40% Defensivteil, bis zu 3x leveraged für 120% Bond-Exposure oder andere wie Gold und Cash

- Es soll versucht werden einen hohen Investitionsgrad einzuhalten, in besonderen Marktsituationen soll auch ein Abweichung möglich sein z.B. höherer Cash-Bestand



Rebalancing:

Das rebalancing soll im Regelfall einmal im Quartal stattfinden, es wird versucht die Assets in 10% Bänder der Zielallokation zu halten. Sonderumschichtungen in besonderen Marktsituationen sollen möglich bleiben.



Stärken und Schwächen:

Die Strategie ist indexbasiert und besonders das rebalancing sollte sich im Rahmen eines wikifolios als effizient herausstellen. In Aufwärtsphasen soll das wikifolio überproportional profitieren. Bei einem Crash und bei fallenden Kursen ist mit einem höheren max. Drawdown zu rechnen, der Defensiv-Anteil soll in dieser Situation als Gegengewicht dienen um in den Aktienanteil umzuschichten. Worst case, Aktien und Defensivbausteine fallen zusammen über einen längeren Zeitraum. mehr anzeigen