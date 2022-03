Fallen Superstars

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Mit ROKU wurde heute ein weiterer Wert mit einer Starterposition von 20 Aktien aufgenommen. ROKU ist von extrem überhöhten $470 auf jetzt $110 gefallen, so daß wir langsam bei einer interessanten Bewertung (4x forward price/sales, forward price/earnings von ca. 50) für diese stark wachsende Streaming und Digital Ad Firma angekommen sind. ROKU steigert seine Umsätze, generiert neue Kunden und der Umsatz pro Kunde wächst ebenfalls. Eine globale Expansion wird ebenfalls angestrebt, derzeit ist die Firma stark in Nordamerika. Die Aktie ist jedoch noch in einem starken Abwärtstrend, eine Bodenbildung ist nicht zu erkennen. Sollte die Aktie weiter fallen, wird aufgestockt. Das Portfolio ist somit bei seiner Zielgröße von 15 Aktien angekommen. Ein weiterer Wert wird nur noch aufgenommen, wenn sich besonders gute Gelegenheiten ergeben, was im derzeitigen Umfeld natürlich nicht ausgeschlossen ist. Mit 38% Cashquote ist jetzt noch genug "trockenes Pulver" da, um die bereits im Portfolio vorhandenen Werte bei weiterem Kursverfall aufzustocken.