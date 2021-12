Handelsidee

In diesem Wikifolio soll ausschließlich in Kryptowährungen investiert werden.

Dezentrale Netzwerke (DAOs) stellen mit ihrer Plattformökonomie viele traditionelle

Unternehmenspraktiken in Frage.

Sie bieten die Möglichkeit, existierende Geschäftsprozesse billiger und schneller zu machen und, was vielleicht noch wichtiger ist, neue zu ermöglichen.

Die Anlage in Kryptowährungen soll mittels Aktien, ETFs/ETCs und sonstige Anlagezertifikate erfolgen.

Der Anlageschwerpunkt soll überwiegend sehr langfristig sein.