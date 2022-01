Dirty Energy - Kohleaktien

Handelsidee

Trotz Klimadebatte ist die Kohleindustrie weltweit auf Expansionskurs. Während auf der ganzen Welt die Preise für Strom und Gas auf Rekordniveau steigen, gibt es eine Energiequelle, die als Gewinner aus der globalen Energiekrise hervorzugehen scheint: die Kohle. In Deutschland verdrängt sie die Windkraft im ersten Halbjahr schon wieder vom ersten Platz, in Großbritannien werden trotz besiegeltem Kohleausstieg die ersten Kraftwerke für den Winter fit gemacht, und auch in den USA prognostiziert die Energy Information Administration (EIA), dass die kohlebedingten CO2-Emissionen um rund 20 Prozent ansteigen werden – weil die fossile Energiequelle wieder einen größeren Anteil an der Stromerzeugung hat. Der Grund: Zwar steigen auch die Preise für Kohle, sie ist aber immer noch günstiger als Erdgas. (Quelle: www.handelsblatt.com)



Für die meisten Investoren und Trader ist diese Branche jedoch ein rotes Tuch. Die gesamte ESG-Bewegung hat sich in den vergangenen Jahren stark negativ auf die Kurse der Kohleaktien ausgewirkt. Fonds investieren weniger in Kohleaktien - die Banken finanzieren abnehmend Kohleunternehmen.



Dieses Wikifolio soll den interessierten Tradern eine Möglichkeit geben, in diesem Sektor gegen den Trend aktiv zu werden. mehr anzeigen