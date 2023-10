Value Owner Earnings

Dieses Wikifolio soll in Aktien investieren, die gemessen an ihren Wachstumsaussichten unterbewertet erscheinen (Value Ansatz). Zentrales Kriterium für einen Kauf ist das Verhältnis von aktuellem Aktienpreis zu den mittleren Owner Earnings der letzten 4 Jahre (P/OE). Bei Aktien mit stabilen Gewinnaussichten wird möglichst ein Wert kleiner 10 zum Kaufzeitpunkt angestrebt, bei Aktien mit guten Wachstumsaussichten ein Wert kleiner 15. Verkauft werden soll, wenn diese Werte deutlich überschritten werden oder sich günstigere andere Gelegenheiten ergeben. Da eine Berechnung der Owner Earnings auf Schätzungen und Annahmen basiert, soll die individuelle Herleitung des P/OE für jeden Aktien-Kauf offengelegt werden. Neben einem günstigen P/OE sollen Unternehmen möglichst keine hohen langfristen Finanzverbindlichkeiten aufweisen (üblicherweise < 5 * durchschnittliche OE) und sich mW weitgehend redlich verhalten. Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sind ein Plus. Es soll überproportional in wenig kapitalisierte Unternehmen investiert werden. Zumeist wird das Wikifolio zwischen 5 und 15 Einzel-Aktien enthalten (ausschließlich long). Tendenziell werden längerfristige Investitionen von einigen Monaten oder Jahren angestrebt. Für die Bewertung werden i.d.R. ausschließlich Jahresabschlussberichte herangezogen, da weniger schwankungsanfällig als Quartalszahlen.