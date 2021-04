CI European Air Travel Tec

Handelsidee

Thematische Konzentration auf Luftfahrt-/Reise und Technologiebrache. Lokale Konzentration auf Europa. So soll mittelfristig von einer Belebung der Reiseaktivitäten und gesellschaftlichen Trends, wie E-Mobilität, erneuerbare Energien etc. Profitiert werden. Durch aktives Management soll sich schnell an ein verändertes Marktumfeld angepasst werden. Fokus auf Aktien. mehr anzeigen