25 shares for 25 years

Handelsidee

Langfristiger Vermögensaufbau mit Aktien ist eine sinnvolle Strategie und Alternative für die private Altersvorsorge.



Die Zeitschrift „DER AKTIONÄR“ hat 25 qualitativ hochwertige Aktien ermittelt, die auch in der Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial haben sollten.



Dazu gehören sowohl Technologie-Konzerne wie Amazon und Microsoft als auch Biotechnologie-Unternehmen wie Moderna und BioNTech.



Wer vor 25 Jahren in den DAX investiert hat, hat sein Geld mehr als versechsfacht. Der Investor hat zwar keine Garantie, dass es auch zukünftig so läuft, doch es scheint das Risiko wert zu sein.



Am einfachsten wäre es, einmalig oder über einen Sparplan in einen Index wie den DAX oder den S&P 500 zu investieren. Doch damit kauft man auch immer Aktien von Unternehmen mit, die die Gesamtmarktentwicklung bremsen. Beispiele sind die deutschen Banken im DAX.



Die AKTIONÄR-Redaktion hat deshalb 25 Aktien ausgewählt, die über das kommende Vierteljahrhundert besser als DAX und Co abschneiden und dem Anleger eine „sichere Rente“ bescheren sollten.



Dieses Wikifolio hat alle 25 Aktien im Portfolio, bildet somit die Wertentwicklung dieser Auswahl der AKTIONÄR-Redaktion 1:1 nach und eignet sich daher als Altersvorsorge für die nächsten 25 Jahre. mehr anzeigen