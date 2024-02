Dividenden Plus

Mein wikifolio verfolg den Plan, seinen Fokus auf eine klare Anlagestrategie zu legen: 1. **Investition in Dividendenstarke Aktien:** Ich wähle möglichst gezielt dividendenstarke Aktien, um langfristige Renditen für meine Anleger zu generieren. 2. **Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Dividendenpotenzials:** Ich setze prinzipiell auf Unternehmen mit zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen, Wachstumspotenzialen und hoher Profitabilität, um die Nachhaltigkeit des Dividendenpotenzials zu gewährleisten. 3. **Reduktion der Risiken durch Diversifikation:** Um Risiken zu minimieren, sollen Investitionen über verschiedene Branchen und betrachte dabei ein breites globales Investmentuniversum. 4. **Investition in Unternehmen mit Mindestmarktkapitalisierung:** Mein Fonds investiert gemäß der Strategieausschießlich in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden Dollar, um eine solide Basis für langfristiges Wachstum zu schaffen. 5. **Regelmäßiges Umschichten des Portfolios:** Ich praktiziere regelmäßiges, angemessenes Umschichten des Portfolios, um flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren zu können und die bestmöglichen Renditen für meine Anleger zu erzielen.