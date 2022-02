Jannis Hannes Pele

Handelsidee

Um uns erst mal auf einen Marktbereich zu beschränken, orientieren wir uns an politischen Entscheidungen und zukünftigen Trends wie z. B. Nachhaltigkeit. Als Nächstes suchen wir uns eine geeignete Einzelaktie aus, die unserer Meinung nach die größten Wachstumschancen hat. Um das Risiko des Portfolios zu streuen, werden wir versuchen, möglichst viele verschiedene Aktien zu kaufen, wobei die Aktien, in die wir am meisten vertrauen, eindeutig stärker gewichtet werden. mehr anzeigen