Value und Wachstumsaktien über 50 % werden in USA Aktien Schwerpunkt aus dem S&P500 investiert. Ziel ist es, den MSCI World an Rendite zu übertreffen. Bei einem Beta von kleiner 1, bedeutet das Risiko für negative Kursschwankungen soll hier bei kleiner des MSCI World sein. Hierbei werden durch Fundamentalanalyse und technische Analyse Einstiegspunkte gesucht und Bewertungen durchgeführt. Ein Renditeziel von 7 bis 10 % pro Jahr soll durch die Wahl der Titel und durch gelegentliche Gewinnmitnahmen bei Kurssteigerungen erzielt werden.