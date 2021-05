TopTenTrittbrett

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Verkauf: 405,80 Kauf: 411,95 Größte Posten heute genommen von: * WELLS FARGO https://www.wikifolio.com/de/de/s/us9497461015?wikifolio=wfvalue4br * GAMESTOP CORP. A https://www.wikifolio.com/de/de/s/us36467w1099?wikifolio=wfselect08 * KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 https://www.wikifolio.com/de/de/s/us48581r2058?wikifolio=wf00szew05 * AEMETIS INC. DL-,01 https://www.wikifolio.com/de/de/s/us00770k2024?wikifolio=wfunternac * ANHEUSER-BUSCH INBEV https://www.wikifolio.com/de/de/s/be0974293251?wikifolio=wf000rollo > GEVO INC. DL-,01 https://www.wikifolio.com/de/de/s/us3743964062?wikifolio=wf00grueen > MPH HEALTH CARE KONV. O.N https://www.wikifolio.com/de/de/s/de000a289v03?wikifolio=wf100000aw > PALANTIR TECHNOLOGIES INC https://www.wikifolio.com/de/de/s/us69608a1088?wikifolio=wf00000008 * PYROGENESIS CANADA INC. https://www.wikifolio.com/de/de/s/ca74734t1049?wikifolio=wf000river > BITCOIN GROUP SE https://www.wikifolio.com/de/de/s/de000a1tnv91?wikifolio=wfhighligh Dadurch wurden verkauft: < RIOT BLOCKCHAIN DL-,001 < APHRIA INC. < BET-AT-HOME.COM AG O.N. < FLATEXDEGIRO AG NA O.N.