World Large-Cap Selection

Handelsidee

Investiert werden soll in Large Cap Unternehmen aus der gesamten Welt. Es wird in der Regel in Aktien investiert.



Dabei muss ein Large Cap Unternehmen folgende Voraussetzungen erfüllen , um als inverstierbar zu gelten :

Kapitalisierung : nicht unter 3 Mrd. EUR

Fundamentale Unterbewertung





Grundsätze des Portfolioaufbaus : - Keine Beschränkung der Investitionsanlage im Hinblick auf die Branchen , jedoch

max. Branchengewicht 20 %.

- Keine Beschränkung des Investitionsanlage im Hinblick auf die Anzahl der

Emittenten , jedoch max. Gewicht eines Emittenten -5 % des Gesamtportfolios.

-Absicherungsgeschäfte werden nicht betrieben.

-Max. 20% des Portfolios können in Edelmetalle investiert werden.

Grundsätze der Handelsidee: - Unterbewertete Unternehmen aus dem Large Cap Bereich. Grundsätzlich

eine Fundamental-Analyse. Technische Analyse wird ergänzend angewandt.

Haltedauer ; 5-10 Jahre - mehr anzeigen