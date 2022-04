Assetklassen Momentum

Dieses wikifolio soll in verschiedenen Assetklassen investieren. Dabei wird anhand von definierten Kriterien die Assetklassen gewählt, die aktuell ein gewisses Momentum haben. Es wird zwischen folgenden Klassen unterschieden: Aktien, Anleihen, Gold, Kryptowährungen, Immobilienaktien und Liquidität. Die Assetklassen Aktien und Anleihen werden in verschiedene Unterkategorien unterteilt. Diese sind u. a. Regionen, Marktkapitalisierung, etc.. Die Investitionen erfolgen über ETF´s, ETC´s, ETN´s oder ETP´s. Es erfolgt eine regelmäßige Prüfung der festgelegten Kriterien. Der Anlagezeitraum ist langfristig. Ein Augenmerk wird auf die Diversifikation gelegt. Die Assetklassen Aktien und Anleihen sollen über ETF´s auf breit gestreute Indizes investiert werden.